Поклонники были очень напуганы. Они попросили своего кумира беречь себя, ведь всего несколько месяцев назад Пивоваров прямо во время выступа травмировал ногу.

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У певца сейчас есть тур по Украине, поэтому ездит по городам Украины. На днях он выступил в Одессе, где сильно испугал своих подписчиков.

В частности, на концерте артист почувствовал адреналин, когда исполнял "Ой на горі". Так что он в прямом смысле слова полез на гору – Пивоваров сначала запрыгнул на изголовье балкона, а затем прошелся по нему.

Он вышел наверх к поклонникам на втором этаже. Пивоваров прошелся перилом, а дойдя до середины, продолжил петь.

Зрители в зале были в восторге от экстремального поступка певца. Кое-кто из поклонников, пока Артем шагал перлом, дал ему пять.

Те же фаны Пивоварова, увидевшие видео в соцсети, были напуганы и ошеломлены его поведением:

"Первое мнение, чтобы не столкнули",

"Артем, разве так можно? У тебя только нога поправилась, а ты так прыгаешь",

"На видео смотреть страшно. Талантливый паренек, самый преданный волонтер! Не рискуйте своей жизнью!",

"Артем, это очень рискованно! Зачем испытать судьбу? Не дай Бог",

"В зале есть дети, которые очень любят ваши выступления! А если бы вы случайно упали, да еще и на зрителей в зале!".

"Так уж слишком, надо подавать хороший пример".

"У меня бы сердце остановилось, если бы мой ребенок такое вытворял) хорошо, что я не мама Артема".

К слову, ранее в сети завирусилось видео с концерта Артема Пивоварова в Черновцах, где он взобрался на балкон с травмированной ногой. В сети отреагировали неоднозначно, но певец быстро ответил на критику.