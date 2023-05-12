Поклонники были очень напуганы. Они попросили своего кумира беречь себя, ведь всего несколько месяцев назад Пивоваров прямо во время выступа травмировал ногу.
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У певца сейчас есть тур по Украине, поэтому ездит по городам Украины. На днях он выступил в Одессе, где сильно испугал своих подписчиков.
В частности, на концерте артист почувствовал адреналин, когда исполнял "Ой на горі". Так что он в прямом смысле слова полез на гору – Пивоваров сначала запрыгнул на изголовье балкона, а затем прошелся по нему.
Он вышел наверх к поклонникам на втором этаже. Пивоваров прошелся перилом, а дойдя до середины, продолжил петь.
Зрители в зале были в восторге от экстремального поступка певца. Кое-кто из поклонников, пока Артем шагал перлом, дал ему пять.
Те же фаны Пивоварова, увидевшие видео в соцсети, были напуганы и ошеломлены его поведением:
- "Первое мнение, чтобы не столкнули",
- "Артем, разве так можно? У тебя только нога поправилась, а ты так прыгаешь",
- "На видео смотреть страшно. Талантливый паренек, самый преданный волонтер! Не рискуйте своей жизнью!",
- "Артем, это очень рискованно! Зачем испытать судьбу? Не дай Бог",
- "В зале есть дети, которые очень любят ваши выступления! А если бы вы случайно упали, да еще и на зрителей в зале!".
- "Так уж слишком, надо подавать хороший пример".
- "У меня бы сердце остановилось, если бы мой ребенок такое вытворял) хорошо, что я не мама Артема".
К слову, ранее в сети завирусилось видео с концерта Артема Пивоварова в Черновцах, где он взобрался на балкон с травмированной ногой. В сети отреагировали неоднозначно, но певец быстро ответил на критику.