Прем'єра "Римую" відбулася 28 жовтня. Це п'ятий україномовний трек Макса Барських з моменту початку повномасштабної війни і перший дует з ETOLUBOV (справжнє ім'я – Любов Фоменко).

Слухайте також TVORCHI випустили іронічний трек "Вимкни телефон": він "залетів" у тіктоці

Макс Барських заспівав "Римую" в дуеті з ETOLUBOV

За словами артистки, яку називають музою Алана Бадоєва, "Римую" – присвята мільйонам українців, які розлучені відстанню. Це пісня про всіх, хто плекає свої почуття, не зважаючи на випробування.

Сьогодні війна йде на всіх фронтах. У музиці важливо, щоб українське слово та рима знаходили нову форму, стаючи ближчими до сприйняття сучасної молоді. Разом з Любов'ю ми прагнули створити чуттєвий і водночас по-справжньому український поп-трек. Я переконаний, що наша мова може і має звучати сучасно,

– прокоментував Макс Барських.

Макс Барських і ETOLUBOV – Римую: дивіться відео онлайн

Цікаво, що попри те, що артисти зараз живуть переважно на роялті, весь прибуток з монетизації від переглядів і прослуховувань "Римую"перерахують у благодійний фонд DOLI. Його заснувала сама ETOLUBOV для допомоги постраждалим від війни українським сім'ям.

"З 24 лютого 5 650 272 жінок і дітей виїхали з України. 8 місяців жінки і чоловіки перебувають у розлуці. Їхнє кохання живе у смартфонах", – нагадали наприкінці кліпу.

Нагадаємо, напередодні Макс Барських зібрав на ЗСУ в благодійному турі 1,7 мільйона гривень. Це сума з 8 концертів у Німеччині та Казахстані.