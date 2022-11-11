Новая композиция появилась на музыкальных ресурсах 11 ноября и покорила первых слушателей. Песня "Там в тополи" объединила в себе сразу два стихотворения украинского поэта: "Там в тополи в поле" и "Где тополя растет...". Клип снимали в Пирогово – музеи под открытым небом неподалеку от Киева.

Слушайте также Макс Барских спел "Римую" в дуэте с девушкой: ее называют музой Алана Бадоева

Артем Пивоваров говорит, что поэзия Тычины полна любовью к украинским пейзажам. Он мастерски изображал красоту Украины и единение человека с природой, поэтому каждый украинец сможет услышать себя в этой песне. Ведь украинцы всегда любили родную землю, ценили свободу и умели наслаждаться ею.

В своих произведениях Павел Тычина очень искусно описывает природу и взаимодействие человека с ней. К тому же поэт настолько метко передает каждую деталь, что можно практически почувствовать буйный ветер, пение тополя или шум ржи, о которых он пишет. Многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей, поэтому работа "Там в тополи" – возможность мысленно перенестись на Родину во время прослушивания песни или просмотра видео,

– говорит Пивоваров.

Артем Пивоваров и NK – Там в тополи: смотреть видео онлайн

Его коллега Каменских говорит, что проект "Твои стихи, мои ноты" стал для нее интересным экспериментом, объединившим современность с украинской классикой.

"В песне "Там в тополи" звучат слова прославленного Павла Тычины из двух невероятных произведений, в которых тополя – символ величия человеческого духа, его жажда свободы и счастья. Сегодня для всех украинцев это имеет особый смысл. Поэтому было по-настоящему волнительно записывать я хотела вокально передать ту энергию и мощь, которыми пронизаны слова автора и подчеркнуть это качественным мощным музыкальным сопровождением. Я думаю, что нам удалось и, надеюсь, слушатели ощутят посыл, который сам автор вкладывал в каждое слово, и который мы постарались воспроизвести в каждом звуке.", – прокомментировала работу NK.



Настя Каменских и Артем Пивоваров создали интересную коллаборацию / Фото прессслужбы