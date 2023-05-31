Ніна Матвієнко приносить чек, – Арсен Мірзоян розсекретив, скільки заробляє та за що платить

Український співак Арсен Мірзоян розповів, як йому вдається заробляти під час війни. Артист наголосив, що наразі витрат не дуже багато, проте у сім'ї за все платить він.

Навіть його теща Ніна Матвієнко приносить йому чеки. Про це він розповів у новому інтерв’ю, у якому розповідав і про свою маму, яка відмовляється виїжджати із Запоріжжя.

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Як і скільки заробляє Мірзоян

Арсен зізнався, що під час війни в нього є дохід, який артист отримує від своїх корпоративів, які інколи проводить.

Є корпоративи. Небагато, але вони існують. Вони вже носять характер квартирників, це не такі пафосні і веселі історії. І всі там розуміють, що артисту потрібні гроші,

– розповів артист.

За його словами, в його родині є дохід 2 – 3 тисячі доларів на місяць і цього вистачає на життя.

За що платить Мірзоян

Співак зізнався, що найбільш затратна частина – це їжа, комуналка та авто.

"В нас велика родина і в нас віялова економіка – в кого є гроші, той і платить. Ніна Митрофанівна приносить чек і каже: "Оце за воду", – розповів Мірзоян.

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Нагадаємо, що Арсен Мірзоян одружений з донькою Ніни Матвієнко – Антоніною. Поки Тоня перебувала з донькою за кордоном, Арсен мешкав з тещею. Він зізнався, що насправді так її ніколи не називає. Натомість він кличе її мамою або ж звертається на ім'я та по-батькові.

Дружина Мірзояна цілий рік жила за кордоном, в більшості – у Великій Британії, її 7-річна донька навчалася там у школі. Інколи Тоня приїжджала в Україну, аби зустрітися з коханим. Проте у березі зірка повідомила, що вже кілька днів у Києві та зізналася – приїхала з кінцями.