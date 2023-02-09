Ніна Матвієнко до війни хотіла, щоб Арсен і Тоня жили у квартирі, яку купили. Народна артистка вважала, що її дім затісний для всього сімейства. Однак тепер донька з онукою живуть у Великій Британії, тож виконавиця рада, коли вони всі проводять час разом.

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Як Арсену Мірзояну не можна називати тещу

Артист залишається в Україні, тому багато часу проводить з тещею. Але саме так йому заборонено називати Ніну Митрофанівну.

Я дуже обережно поводжуся. У нас узагалі слово теща заборонене,

– зізнався Арсен.

Мірзоян називає Матвієнко мамою або ж звертається на ім'я та по батькові.

Арсен Мірзоян про тещу: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, дружина Арсена – Тоня Матвієнко разом з 7-річною донькою Ніною живуть у Великій Британії. Вони виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, наразі донька навчається там у школі. Інколи Тоня приїжджає в Україну, або ж зустрічається з коханим за кордоном, куди він приїздить на благодійні концерти.