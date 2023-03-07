Тоня Матвієнко ніколи не приховувала, що за кордоном їй важко. В інтерв'ю 24 каналу артистка пояснювала, що зупинилася у Великій Британії, бо трохи знає мову й отримує там допомогу, на яку "виживає" без роботи. Схоже, терпець їй урвався, й уже кілька днів вона в Києві з 7-річною донькою Ніною. Каже, що приїхала з кінцями.

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Тоня Матвієнко прокоментувала повернення в Україну

За все своє життя ніколи не уявляла, що доведеться мешкати за кордоном. Неймовірно важко бути відірваною від родини, дому, друзів. Останній рік я відчувала себе пташкою в клітці. 3 березня пташка випурхнула й не знає, на яку гілку сідати – величезна купа справ,

– поділилася Тоня Матвієнко. Вона щемливо додала, що всього за три дні в рідному Києві "заповнила емоційний вакуум, який утворилася в душі за час перебування на чужині". Тоня Матвієнко повернулася в Україну / Фото з інстаграму співачки Щоправда, у Велику Британію Тоня Матвієнко невдовзі повернеться, щоб 12 березня виступити в Лондоні в рамках благодійного концерту Sound of Ukraine, де будуть також гурт KAZKA та інші українські артисти. Цікаво, що артистка вже встигла відвести доньку Ніну до школи. У перший клас вона пішла у Великій Британії, але дуже "хотіла до школи, де говорять українською". Як коментувала Матвієнко, дівчинка не знала англійської мови, але "діти дуже добре ставилися до неї, допомагали", бо знали, що вона з України.

"Ніна вперше в українській школі", – підписала співачка фото усміхненої доньки.

Донька Тоні Матвієнко в українській школі / Фото з інстаграм-сторіс співачки