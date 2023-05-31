Мірзоян наголошує, що матір ігнорує його прохання щодо виїзду. Нагадаємо, що сам артист перші дні повномасштабного вторгнення захищав Київ зі зброєю в руках, а згодом взявся за волонтерство.

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Чому мама Мірзояна залишається в Запоріжжі

Арсен зізнався, що у прифронтовому місті осі залишається його мама. Жінка відмовляється виїжджати, попри постійні обстріли Запоріжжя.

Їй там комфортно, там її подруги. В неї консервативні погляди, свій "світ", нічого не хочеться нового. І я розумію, що поки я не можу її переконати. Але я її попередив, що якщо буде більша загроза, стане гірше, то я вивезу її примусово,

– зізнався Мірзоян.

Як часто Мірзоян їздить до Запоріжжя

За його словами, він час від часу відвідує маму, в такі миті і просить виїхати.

"Я намагаюся частіше заїжджати додому, навіть якщо ми їдемо до військових поблизу Запоріжжя чи Донецької області. Я поки жартома питаю, чи мама не надумала", – зізнався Арсен.

Він додав, що його мама живе у віддаленому районі Запоріжжя, тому там доволі безпечно. Мірзоян зауважив, що у Запоріжжі стало менш людяно та доволі депресивно, багато людей виїхали. Водночас, за його словами, у місті було багато зрадників, але вони вже виїхали до Росії.

Дивіться інтерв’ю з Арсеном Мірзояном: відео

До слова, співак Арсен Мірзоян залишився в Україні під час війни, хоч дружину з дітьми вивіз за кордон. На початку березня він показував свою зброю та заявляв, що готовий зустрічати окупантів.