Про це Мірзоян розповів під час нового інтерв’ю Славі Дьоміну. Нагадаємо, що співак перші 10 днів повномасштабної війни захищав Київ зі зброєю в руках, а в березні взявся за волонтерство.

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Мірзоян брав до рук зброю на фронті

За словами артиста, йому ще жодного разу не вручали повістку, проте він сам ходив до військкомату.

Я прийшов у військкомат сам на початку повномасштабного вторгнення... Але от зброю до рук брав часто, ще з 2014 року. Це були гарячі точки, куди ми доїжджали. Але скажу тобі, що раніше такої небезпеки не було, максимум були "Гради" або "Урагани",

– висловився Арсен.

На його думку, зараз ця війна зовсім інша.

Мірзоян зізнався, що йому особисто доводилося воювати, коли він їздив співати для військових у гарячі точки (до повномасштабного вторгнення – 24 Канал). "Хлопці тобі одному довіряють, знають, на що ти спроможний і знають твій фізичний стан", – додав він.

Арсен зізнається, що тут справа не у бажанні, він був змушений брати до рук зброю.

Ти приїжджаєш на позицію і можеш спати в бліндажі. А в якийсь момент залітає спецназівець, кидає тоді автомат Калашнікова і каже: “У нас контакт, виходимо” і все. Тут неважливо – є бажання, немає. Звісно, я виглядав як “махновець” (жартує), бо був у майці й шортах, але вибору не було, бо й мова йде про власне життя,

– сказав співак.

Мірзоян зізнався, що, попри такі випадки, жодного разу не знищив окупанта. Він пожартував, що стріляв "в кущі", адже не мав бойового досвіду.

Про бої в Києві на початку лютого 2022 року

Водночас вже під час повномасштабного вторгнення він брав зброю до рук лише у лютому та березні 2022 року, коли захищав Київ.

25 лютого ми з Положинським примкнули до одного з підрозділів, нам видали зброю. Екстрені випадки були, тоді в рацію почули, що "зустрічаємо колону", ми лишалися в будівлі і була команда "відповідати" сидіти до останнього,

– розповів Мізроян.

На його думку, тоді він не думав про те, що може загинути.

"Психологічно ти просто не віриш, що все це відбувається з тобою. У нас з положинським було два автомати і три магазини на двох і один важкий бронежилет, якого ми лишили", – сказав Арсен.

До слова, співак Арсен Мірзоян залишився в Україні під час війни, хоч дружину з дітьми вивіз за кордон. На початку березня він показував свою зброю та заявляв, що готовий зустрічати окупантів.