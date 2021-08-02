Аріана Гранде вакцинувалась і наголосила, чому штам Дельта особливо небезпечний

Американська співачка Аріана Гранде повідомила, що вже вакцинувалась від коронавірусу, щоправда невідомо – один раз чи двічі, але вона звернулась до своїх підписників з проханням зробити те ж саме. Зазначимо, що за її профілем стежить 256 мільйонів користувачів.

Особливий наголос Аріана зробила на нещодавно відкритому штаму Дельта. Зірка зазначила, що вірус особливо небезпечний у регіонах з низьким рівнем вакцинації. Вона також залишила кілька посилань, де прихильники зможуть краще дізнатись про небезпечну недугу.

До слова Попри збільшення заражень вірусом Дельта: США не планують повертатись до локдауну

"Так ви врятуєте одне або більше життів", – Гранде

"Вакцинована та в масці. Це м'ягке нагадування вам про те, що вам потрібно зробити щеплення, якщо ви відповідаєте критеріям. Пандемія ще не завершилась! Ми знаємо, що штам Дельта поширюється набагато швидше у порівнянні з попередніми. Так, ви можете захворіти коронавірусом, але вакцина допомагає захистити вас від тяжкої форми захворювання, госпіталізації і смерті! Будь ласка, переконайте себе, чому вам варто зробити щеплення. Так ви врятуєте одне або більше життів. Хто знає", – благально звернулась Аріана Гранде.

Зазначимо, що Шерон Стоун днями дала інтерв'ю, де зізналась, що має чималі проблеми на роботі через агітацію вакцинації. Вона переконана, що усі учасники знімального процесу мають бути вакциновані від COVID-19, але розробники фільмів ігнорують ці питання.

Хто із зірок недавно вакцинувався від COVID-19

Станом на 2 серпня,346 мільйонів осіб, 165 мільйонів з яких вже вакцинувались двічі. Це рівно 50% від усього населення США. Дані: Our World in Data

співачка Оля Полякова

ведучий Володимир Остапчук

ведучий Сергій Притула

ведучий Тимур Мірошниченко