Особый акцент Ариана сделала на недавно открытом штамме "Дельта". Звезда отметила, что вирус особенно опасен в регионах с низким уровнем вакцинации. Она также оставила несколько ссылок, где поклонники смогут лучше узнать об опасной болезни.

К слову Несмотря на увеличение заражений вирусом "Дельта": США не планируют возвращаться к локдауну

"Так вы спасете одну или более жизней", – Гранде

"Вакцинирована и в маске. Это мягкое напоминание вам о том, что вам нужно сделать прививку, если вы соответствуете критериям. Пандемия еще не завершилась! Мы знаем, что штамм "Дельта" распространяется гораздо быстрее по сравнению с предыдущими. Да, вы можете заболеть коронавирусом, но вакцина помогает защитить вас от тяжелой формы заболевания, госпитализации и смерти! Пожалуйста, убедите себя, почему вам стоит сделать прививку. Так вы спасете одну или более жизней. Кто знает", – умоляюще обратилась Гранде.

Отметим, что Шэрон Стоун на днях дала интервью, где призналась, что у нее большие проблемы на работе из-за агитации вакцинации. Она убеждена, что все участники съемочного процесса должны быть вакцинированы от COVID-19, но разработчики фильмов игнорируют эти вопросы.

По состоянию на 2 августа, в США вакцинировалось 346 миллионов человек, 165 миллионов из которых уже вакцинировались дважды. Это ровно 50% от всего населения США. Данные: Our World in Data

Кто из звезд недавно вакцинировался от COVID-19

певица Оля Полякова

ведущий Владимир Остапчук

ведущий Сергей Притула

ведущий Тимур Мирошниченко