У грі Death from Above буде звучати, як українська, так і англійська версії пісні "Мій сокіл". Ба більше, серед персонажів з'являться учасники гурту "Антитіла". Усі п'ять музикантів у віртуальному світі є пілотами, які керують дроном.

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"Антитіла" випустили пісню "Мій сокіл" для комп'ютерної гри

Сам гурт каже, що музичний стиль треку Death from Above відрізняється від усіх попередніх композицій і є одним з найважчих по звучанню та аранжуванню в їхньому репертуарі. Він передає напружену атмосферу гри, переносить слухачів у світ бойових дій та небезпеки. На цю авантюру "Антитіла" погодилися ще й тому, що 70% прибутку від продажу гри будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України та закупівлю дронів.

Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри, ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп'ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому,

– прокоментував Тарас Тополя.

Не менш важливо, що у відеокліпі на саундтрек зображені бойові дії в анімованій формі. Вороги в ньому – орки, свині та нелюдські створіння. Їх знищує український пілот та оператор дрона. У такий спосіб "Антитіла" вкотре наголосили, ким є армія країни-агресора.

"Антитіла" – "Мій сокіл": дивіться відео онлайн

Пояснимо, що суть гри Death from Above полягає в тому, що гравець може керувати по черзі як оператором дрона, маневруючи цим персонажем в тилу ворога, так і безпілотним літальним апаратом, атакуючи ним ворожі позиції, знищуючи війська, танки та інші сили ворога. Баланс між позиціонуванням і боєм створює напружений ігровий процес, оскільки оператор просувається далі на окуповану територію, відвойовуючи землю, вузли зв'язку та все майно, яке колись було викрадене з території України.

Кадр з кліпу "Антитіл" / Фото з пресслужби гурту

Кадр з кліпу "Антитіл" / Фото з пресслужби гурту

"Антитіла" – Death from Above: дивіться відео онлайн (англійська версія)