В игре Death from Above будет звучать как украинская, так и английская версии песни "Мій сокіл". Более того, среди персонажей появятся участники группы "Антитела". Все пять музыкантов в виртуальном мире являются пилотами, управляющими дроном.

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"Антитела" выпустили песню "Мій сокіл" для компьютерной игры

Сама группа говорит, что музыкальный стиль трека Death from Above отличается от всех предыдущих композиций и является одним из самых тяжёлых по звучанию и аранжировке в их репертуаре. Он передает напряженную атмосферу игры, переносит слушателей в мир боевых действий и опасностей. На эту авантюру "Антитела" согласились еще и потому, что 70% прибыли от продажи игры будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины и закупку дронов.

Когда IT-компания из Германии попросила нас создать песню для игры, мы заинтересовались, потому что и сами любим компьютерные игры. Когда нам сказали, что игроки будут перевоплощаться в украинских пилотов-операторов беспилотников и уничтожать врага сверху, когда мы узнали, что 70% дохода пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины, у нас не было сомнений, участвовать ли в этом,

– прокомментировал Тарас Тополя.

Не менее важно, что в видеоклипе на саундтреке изображены боевые действия в анимированной форме. Враги в нем – орки, свиньи и бесчеловечные создания. Их уничтожает украинский пилот и оператор дрона. Таким образом "Антитела" в очередной раз подчеркнули, кем является армия страны-агрессора.

"Антитела" – "Мій сокіл": смотрите видео онлайн

Объясним, что суть игры Death from Above состоит в том, что игрок может управлять поочередно как оператором дрона, маневрируя этим персонажем в тылу врага, так и беспилотным летательным аппаратом, атакуя им вражеские позиции, уничтожая войска, танки и другие силы врага. Баланс между позиционированием и боем создает напряженный игровой процесс, поскольку оператор продвигается дальше на оккупированную территорию, отвоевывая землю, узлы связи и все имущество, когда-то похищенное с территории Украины.

Кадр из клипа "Антител" / Фото из пресс-службы группы

Кадр из клипа "Антител" / Фото из пресс-службы группы

"Антитела" – Death from Above: смотрите видео онлайн (английская версия)