Ледь не побилися: Анна Трінчер розповіла про першу після весілля сварку з чоловіком

Місяць тому співачка Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Тепер подружжя розповіло про першу серйозну сварку, яка виникла через те, що Анна не хоче змінювати своє прізвище на прізвище коханого.

Анна не хоче змінювати прізвище і мама її чоловіка підтримує в цьому. А ось мама співачки стала на бік Волошина, який прагне, щоб у дружини було його прізвище.

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Анна Трінчер посварилася з чоловіком через прізвище

Після тривалих суперечок пара вирішила розповісти публіці про конфлікт. В інстаграмі Олександр сказав, що ледь не побився з дружиною через прізвище. Анна заявила, що перед весіллям вони обговорювали зміну прізвища і тоді Олександр сказав, що підтримає будь-яке рішення коханої. Але тепер Волошин наполягає, щоб Анна змінила прізвище у всіх документах.

Мама Волошина підтримала невістку і сказала, що немає різниці, в кого яке прізвище, якщо люди люблять одне одного. А ось мама Трінчер у цій суперечці підтримала зятя й зазначила, що у їхній родині традиція – всі жінки беруть прізвища чоловіків.



Анна Трінчер про зміну прізвища / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Шанувальники співачки запропонували їй компроміс: щоб і Аня, і Олександр взяли подвійні прізвища – Трінчер-Волошин. Тоді кожен буде задоволений.

Весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне