Ледь не побилися: Анна Трінчер розповіла про першу після весілля сварку з чоловіком
Джерело:інстаграм Анни Трінчер
Місяць тому співачка Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Тепер подружжя розповіло про першу серйозну сварку, яка виникла через те, що Анна не хоче змінювати своє прізвище на прізвище коханого.
Анна не хоче змінювати прізвище і мама її чоловіка підтримує в цьому. А ось мама співачки стала на бік Волошина, який прагне, щоб у дружини було його прізвище.
Вас може зацікавити Анна Трінчер заколабила з Позитивом: запальний трек "Який ти козак" підкорює мережу
Анна Трінчер посварилася з чоловіком через прізвище
Після тривалих суперечок пара вирішила розповісти публіці про конфлікт. В інстаграмі Олександр сказав, що ледь не побився з дружиною через прізвище. Анна заявила, що перед весіллям вони обговорювали зміну прізвища і тоді Олександр сказав, що підтримає будь-яке рішення коханої. Але тепер Волошин наполягає, щоб Анна змінила прізвище у всіх документах.
Мама Волошина підтримала невістку і сказала, що немає різниці, в кого яке прізвище, якщо люди люблять одне одного. А ось мама Трінчер у цій суперечці підтримала зятя й зазначила, що у їхній родині традиція – всі жінки беруть прізвища чоловіків.
Анна Трінчер про зміну прізвища / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Шанувальники співачки запропонували їй компроміс: щоб і Аня, і Олександр взяли подвійні прізвища – Трінчер-Волошин. Тоді кожен буде задоволений.
Весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне
- Радісна подія відбулася 24 вересня. Наречені планували відсвяткувати весілля у колі найближчих, але через організаторів за декілька днів довелося все скасувати і залишити лише розпис.
- Згодом артистка опублікувала весільне відео, яке зняли під їхню спільну пісню "Лише ти і я".
- На весіллі дівчина хотіла бути бездоганною, але вирішила не витрачати багато грошей на сукню. Анна звернулася до весільного салону, який запропонував їй співпрацю, а гроші, які мала б витратити на сукню, можна вкласти у щось інше.
- Найдорожчий подарунок молодята отримали від мами Анни – це квартира в новобудові. Ціну Трінчер не розсекретила, однак зазначила, що це житло наразі приноситиме їм дохід.