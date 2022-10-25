Анна не хоче змінювати прізвище і мама її чоловіка підтримує в цьому. А ось мама співачки стала на бік Волошина, який прагне, щоб у дружини було його прізвище.
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Анна Трінчер посварилася з чоловіком через прізвище
Після тривалих суперечок пара вирішила розповісти публіці про конфлікт. В інстаграмі Олександр сказав, що ледь не побився з дружиною через прізвище. Анна заявила, що перед весіллям вони обговорювали зміну прізвища і тоді Олександр сказав, що підтримає будь-яке рішення коханої. Але тепер Волошин наполягає, щоб Анна змінила прізвище у всіх документах.
Мама Волошина підтримала невістку і сказала, що немає різниці, в кого яке прізвище, якщо люди люблять одне одного. А ось мама Трінчер у цій суперечці підтримала зятя й зазначила, що у їхній родині традиція – всі жінки беруть прізвища чоловіків.
Анна Трінчер про зміну прізвища / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Шанувальники співачки запропонували їй компроміс: щоб і Аня, і Олександр взяли подвійні прізвища – Трінчер-Волошин. Тоді кожен буде задоволений.
Весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне
- Радісна подія відбулася 24 вересня. Наречені планували відсвяткувати весілля у колі найближчих, але через організаторів за декілька днів довелося все скасувати і залишити лише розпис.
- Згодом артистка опублікувала весільне відео, яке зняли під їхню спільну пісню "Лише ти і я".
- На весіллі дівчина хотіла бути бездоганною, але вирішила не витрачати багато грошей на сукню. Анна звернулася до весільного салону, який запропонував їй співпрацю, а гроші, які мала б витратити на сукню, можна вкласти у щось інше.
- Найдорожчий подарунок молодята отримали від мами Анни – це квартира в новобудові. Ціну Трінчер не розсекретила, однак зазначила, що це житло наразі приноситиме їм дохід.