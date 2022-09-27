Анна Трінчер – співачка, блогерка, тому завжди приділяє зовнішньому вигляду особливу увагу. На весіллі дівчина хотіла бути бездоганною, але вирішила не витрачати багато грошей на сукню.

До теми Анна Трінчер та Олександр Волошин показали весільне відео на спільну пісню "Лише ти і я"

Скільки коштувала весільна сукня Анни Трінчер

Дівчина зізналася, що звернулася до весільного салону, який запропонував їй співпрацю, а гроші, які мала б витратити на сукню, можна вкласти у щось інше.

Я єврейська жіночка. Мені просто жаба душу жме. Стандартна розцінка гарної сукні – 50 – 80 тисяч гривень. Якщо є можливість, то краще вкласти ці гроші в щось інше. Наприклад, у весільну подорож або нерухомість. Тому я просто домовилася за співпрацю,

– поділилася Трінчер.

Анна Трінчер у весільній сукні / Фото пресслужби

Що було найдорожчим на розписі Трінчер та Волошина

Оскільки Анна та Олександр є публічними людьми, про все розповідають в інстаграмі, то для них було важливе якісне відео. На цьому наречені не економили та запросили професійного відеооператора.

У мене є естетика кадру, точно розумію, як це має виглядати, в мене є своє бачення. Тому мені хочеться бачити ідеальний контент,

– підкреслила співачка.

За кілька днів після розпису подружжя презентувало весільне відео на спільну пісню "Лише ти і я".

Анна Трінчер та Олександр Волошин – "Лише ти і я": дивіться відео онлайн