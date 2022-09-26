Подружжя не одразу розповідало багатотисячній аудиторії прихильників про весілля. За кілька днів для закоханих підготували відео, в якому зібрали найяскравіші моменти того чуттєвого дня.

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Весільне відео Трінчер і Волошина

Анна Трінчер опублікувала відео на особистому ютуб-каналі. Ролик наклали на спільну пісню Трінчер і Волошина – "Лише ти і я". Показали ранок наречених, найзворушливіші моменти з РАЦСу, почуття наречених та щирі емоції рідних, які розділили з ними цей день.

Це прекрасний момент у моєму житті. Тепер я дружина найкращого чоловіка. Моя любов до Саші безмежна. Бажаю кожному відчути ті самі почуття безмежного кохання,

– прокоментувала співачка.

Весільне відео Трінчер і Волошина: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, наречені планували виїзну церемонію, на яку запросили гостей, однак за декілька днів до весілля довелося все скасувати. Натомість вони розписалися в Києві, куди приїхали найрідніші, щоб привітати.

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