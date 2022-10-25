Анна не хочет менять фамилию и мама ее мужа поддерживает в этом. А вот мама певицы приняла сторону Волошина, который стремится, чтобы у жены была его фамилия.

Вас может заинтересовать Анна Тринчер заколабила с Позитивом: зажигательный трек "Какой ты казак" покоряет сеть

Анна Тринчер поссорилась с мужем из-за фамилии

После продолжительных споров пара решила рассказать публике о конфликте. В инстаграмме Александр сказал, что чуть не подрался с женой из-за фамилии. Анна заявила, что перед свадьбой они обсуждали смену фамилии, и тогда Александр сказал, что поддержит любое решение любимой. Но теперь Волошин настаивает, чтобы Анна сменила фамилию во всех документах.

Мама Волошина поддержала невестку и сказала, что нет разницы, у кого какая фамилия, если люди любят друг друга. А вот мама Тринчер в этом споре поддержала зятя и отметила, что в их семье традиция – все женщины берут фамилии мужчин.



Анна Тринчер об изменении фамилии / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Поклонники певицы предложили ей компромисс: чтобы и Аня, и Александр взяли двойные фамилии – Тринчер-Волошин. Тогда каждый будет доволен.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина: главное