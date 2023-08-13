Через кризу в стосунках: Анна Трінчер з'їхала з будинку, де жила з чоловіком Волошиним

Анна Трінчер та Олександр Волошин не живуть разом через проблеми у стосунках. Блогерка й співачка повідомила, що переїхала у квартиру.

Співачка й блогерка Анна Трінчер та її чоловік Олександр Волошин переживають кризу у стосунках. Вони звернулися до спеціаліста, що порадив їм пожити окремо.

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Анна Трінчер з'їхала з будинку

Співачка повідомила, що з'їхала з розкішного будинку, де жила разом з чоловіком. Тепер вона сама живе у квартирі. Схоже, Олександр залишився у їхньому домі.

Ну все... Тепер я живу у квартирі... Сумно. З мінусів: я не хочу жити у квартирі. А ще завтра на мене чекає дещо цікаве. Одне із завдань психолога, – написала зірка.

Анна Трінчер не приховала, що не хоче жити у квартирі. Та щоб розважитися, вона влаштувала чайну церемонію.



Анна Трінчер переїхала / Фото з інстаграм-сторіз



Анна Трінчер переїхала / Фото з інстаграм-сторіз

Стосунки Трінчер і Волошина