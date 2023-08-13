Певица и блогер Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин переживают кризис в отношениях. Они обратились к специалисту, который посоветовал им пожить отдельно.

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Анна Тринчер уехала из дома

Певица сообщила, что уехала из роскошного дома, где жила вместе с мужем. Теперь она сама живет в квартире. Похоже, Александр остался в доме.

Ну все... Теперь я живу в квартире... Грустно. Из минусов: я не хочу жить в квартире. А еще завтра меня ждет кое-что интересное. Одна из задач психолога,

– написала звезда.

Анна Тринчер не скрыла, что не хочет жить в квартире. Но чтобы развлечься, она устроила чайную церемонию.



Анна Тринчер переехала / Фото с инстаграм-сториз



Анна Тринчер переехала / Фото с инстаграм-сториз

Отношения Тринчер и Волошина