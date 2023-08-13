Певица и блогер Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин переживают кризис в отношениях. Они обратились к специалисту, который посоветовал им пожить отдельно.
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Анна Тринчер уехала из дома
Певица сообщила, что уехала из роскошного дома, где жила вместе с мужем. Теперь она сама живет в квартире. Похоже, Александр остался в доме.
Ну все... Теперь я живу в квартире... Грустно. Из минусов: я не хочу жить в квартире. А еще завтра меня ждет кое-что интересное. Одна из задач психолога,
– написала звезда.
Анна Тринчер не скрыла, что не хочет жить в квартире. Но чтобы развлечься, она устроила чайную церемонию.
Анна Тринчер переехала / Фото с инстаграм-сториз
Анна Тринчер переехала / Фото с инстаграм-сториз
Отношения Тринчер и Волошина
- В июле этого года звездные супруги переехали в новое жилье. Это роскошный двухэтажный дом с красивой обширной территорией.
- Уже в начале августа пара сообщила о затруднениях в отношениях. За помощью они обратились к семейному терапевту. Многими деталями Анна и Александр делятся с поклонниками, но уверяют, что это не способ пиара.