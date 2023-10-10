Має дуже сучасний вигляд, – Трінчер зсередини показала розкішний будинок, де живе з Волшиним

Українська співачка Анна Трінчер перебуває у стосунках зі скандальним блогером Олександром Волошиним. Разом вони мешкають у розкішному будинку під Києвом.

Туди зіркове подружжя перебралося в липні. Днями ж Анна та Олександр показали своє житло підписникам в інстаграмі зсередини.

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Анна Трінчер з чоловіком провели тур маєтком

Зіркове подружжя живе в розкішному двоповерховому будинку. Біля самого входу гостей зустрічає коридор, прикрашений чималим дзеркалом. Крім того, є окрема гардеробна. У ній зберігається верхній одягу, сумки й взуття. Далі розташована простора гостьова кімната з панорамними вікнами, високими стелями та каміном. Вона ідеально поєднується з кухнею та обідньою зоною.

Цікаво, що одразу з гостьової є прямий вихід на терасу. Звідти відкривається мальовничий вид на подвір'я, де є зона барбекю, невелике футбольне поле та тренажери. Крім того, біля будинку знаходяться два паркомісця для автомобілів Анни та Олександра.

На першому поверсі маєтку також розташований кабінет блогера, гостьовий санвузол, пральня та кімната з морозильною камерою й холодильником.

Водночас на другому поверсі також є гостьова спальня. З'ясувалось, що там зараз зберігається парфумерна колекція співачки, однак в майбутньому це буде її кабінет. Поруч є ще одна ванна кімната для гостей.

Спальня зіркової пари теж на другому поверсі, звідти відкривається неймовірний краєвид. До їхньої кімнати примикається підсобне приміщення з виходом у більшу гардеробну, де зберігається одяг Анни та Саші. На завершення подружжя показало ще одну ванну, яка є їхньою особистою.

Будинок має дуже сучасний вигляд,

– зазначила Трінчер.

Хто з українських зірок живе під Києвом