Туда звездные супруги перебралось в июле. На днях Анна и Александр показали свое жилье изнутри подписчикам в инстаграмме.
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Анна Тринчер с мужем провели тур по жилью
Звездные супруги живут в роскошном двухэтажном доме. У самого входа гостей встречает коридор, украшенный большим зеркалом. Кроме того, есть отдельная гардеробная. В ней хранится верхняя одежда, сумки и обувь. Далее расположена просторная гостевая комната с панорамными окнами, высокими потолками и камином. Она идеально сочетается с кухней и обеденной зоной.
Интересно, что сразу из гостевой есть прямой выход на террасу. Оттуда открывается живописный вид во двор, где есть барбекю, небольшое футбольное поле и тренажеры. Кроме того, возле дома находятся два паркоместа для автомобилей Анны и Александра.
На первом этаже жилья расположен кабинет блоггера, гостевой санузел, прачечная и комната с морозильной камерой и холодильником.
В то же время на втором этаже есть гостевая спальня. Выяснилось, что там хранится парфюмерная коллекция певицы, однако в будущем это будет ее кабинет. Рядом есть еще одна ванная комната.
Спальня звездной пары тоже на втором этаже, оттуда открывается невероятный вид. К их комнат примыкается подсобное помещение с выходом в большую гардеробную, где хранится одежда Анны и Саши. В заключение супруги показали еще одну ванную, которая является их личной.
Дом выглядит очень современно,
– отметила Тринчер.
Кто из украинских звезд живет под Киевом
- Танцор Евгений Кот и его жена Наталья живут в двухэтажном доме, который расположенный в частном секторе под Киевом. Жилье сделано в средиземноморском стиле. В частности, на стенах дома изображены цветы и листья. Интересно, что спальня у пары тоже тематическая – на потолке нарисованы звезды и рассвет, а на стенах – лес.
- Летом MamaRika с мужем Сергеем Средой и сыном Давидом переехали в двухэтажный загородный дом и показала, как он выглядит. На входе – небольшая прихожая, а на первом этаже – спальня с собственной туалетом и гардеробной. Также там певица обустроила зону отдыха для семьи и игровой уголок для сына. Из дома можно выйти на террасу с мягкими диванами и просторным двором.