Туда звездные супруги перебралось в июле. На днях Анна и Александр показали свое жилье изнутри подписчикам в инстаграмме.

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Анна Тринчер с мужем провели тур по жилью

Звездные супруги живут в роскошном двухэтажном доме. У самого входа гостей встречает коридор, украшенный большим зеркалом. Кроме того, есть отдельная гардеробная. В ней хранится верхняя одежда, сумки и обувь. Далее расположена просторная гостевая комната с панорамными окнами, высокими потолками и камином. Она идеально сочетается с кухней и обеденной зоной.

Интересно, что сразу из гостевой есть прямой выход на террасу. Оттуда открывается живописный вид во двор, где есть барбекю, небольшое футбольное поле и тренажеры. Кроме того, возле дома находятся два паркоместа для автомобилей Анны и Александра.

На первом этаже жилья расположен кабинет блоггера, гостевой санузел, прачечная и комната с морозильной камерой и холодильником.

В то же время на втором этаже есть гостевая спальня. Выяснилось, что там хранится парфюмерная коллекция певицы, однако в будущем это будет ее кабинет. Рядом есть еще одна ванная комната.

Спальня звездной пары тоже на втором этаже, оттуда открывается невероятный вид. К их комнат примыкается подсобное помещение с выходом в большую гардеробную, где хранится одежда Анны и Саши. В заключение супруги показали еще одну ванную, которая является их личной.

Дом выглядит очень современно,

– отметила Тринчер.

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