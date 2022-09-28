Росіянку внесли до "чорного списку" за поданням СБУ. Тепер вона є однією з 210 осіб, які загрожують нацбезпеці України.

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Анна Семенович потрапила до "чорного списку" Мінкульту

Зміни до списку внесли 22 вересня. До цього останні зміни робили 21 червня 2022 року. Тоді зі списку видалили російського шоумена Максима Галкіна, який після 24 лютого зайняв проукраїнську позицію, категорично засудив війну, яку росія почала на території України.

Семенович підтримує злочинні дії росії

Росіянка Анна Семенович ще у 2018 році потрапила до бази "Миротворець". Вона свідомо порушила державний кордон України "з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму", де вона була у квітні 2018 року, і "з метою проникнення на окупованому російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі".

Також співачка була учасницею російських пропагандистських заходів. 26 липня 2018 року Семенович виступала на концерті в окупованому Донецьку. Тоді про це повідомляло "міністерство інформації днр".

На жаль, прихильників путіна серед публічних людей є багато. До прикладу, продюсер Юрій Бардаш втік у москву й готується отримати російський паспорт, який сам називає "русскім". Він провів черговий прямий ефір, в якому сипав антиукраїнськими заявами та оголосив, що змінить ім'я.