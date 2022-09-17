Про це Михайло Решетняк оголосив 16 вересня, за чотири місяці після того, як нібито порвав з лейблом Black Star після 7 років спільної роботи. Аби "вистелитися" перед росіянами, брат TAYANNA навіть видалив усі дописи, в яких засуджував війну й підтримував рідну Україну.
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Міша Марвін "перевзувся" й повернувся в російський Black Star
Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашею і Вальтером усе обговорили. Більше немає жодних непорозуміння. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями,
– похвалився Михайло Решетняк.
"Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором та забезпечить менеджментом", – додав брат TAYANNA.
Рідний брат TAYANNA Міша Марвін повернувся в Black Star / Фото з інстаграму зрадника
Заради Black Star брат TAYANNA видалив пости в підтримку України
Хоч на момент російського вторгнення Михайло Решетняк був у Дубаї, але довго "м'явся" й підтримав Україну лише 2 березня. Він зняв відео, в якому звернувся до тих, хто вважає війну "військовою операцією", і попросив задуматися. Тоді він не засудив росію й ширив наратив, що "більшість російських людей не хочуть цієї війни, як і українці". Аж 21 березня співак чітко написав, що "проти війни, проти вбивств".
Однак усі його дописи в підтримку України кудись зникли. Після 23 лютого і до 4 травня, коли він оголосив, що більше не Міша Марвін, у його інстаграм-профілі "пробіли".
Як Мішу Марвіна зацькували українці
У коментарях брату TAYANNA одразу ж "прилетіло". Окрім "дно" і "розчарування", пишуть ще й таке:
- "А шо такоє? Передумав?";
- "Він видалив все в підтримку України і працює на раші. Ось зрадлива морда";
- "Гроші, слава, жадібність затьмарюють розум та серце. Боягузтво – це все, чому могла навчити рашка";
- "У 99% випадків все вирішують гроші, це саме той випадок";
- "Де пости на підтримку України, запроданець?";
- "Як то кажуть, в сім'ї не без вилупка";
- "В Україну можеш більш не повертатися".