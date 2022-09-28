Россиянку внесли в "черный список" по представлению СБУ. Теперь она является одним из 210 человек, угрожающих нацбезопасности Украины.

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Анна Семенович попала в "черный список" Минкульта

Изменения в список были внесены 22 сентября. До этого последние изменения производились 21 июня 2022 года. Тогда из списка удалили российского шоумена Максима Галкина, после 24 февраля занявшего проукраинскую позицию, категорически осудившего войну, которую россия начала на территории Украины.

Семенович поддерживает преступные действия россии

Россиянка Анна Семенович еще в 2018 году попала в базу "Миротворец". Она сознательно нарушила государственную границу Украины "в целях проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", где она была в апреле 2018 года, и "в целях проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе".

Также певица была участником российских пропагандистских мероприятий. 26 июля 2018 года Семенович выступала на концерте в оккупированном Донецке. Тогда об этом сообщало "министерство информации днр".

К сожалению, поклонников путина среди публичных людей много. К примеру, продюсер Юрий Бардаш сбежал в москву и готовится получить российский паспорт, который сам называет русским. Он провел очередной прямой эфир, в котором сыпал антиукраинскими заявлениями и объявил, что сменит имя.