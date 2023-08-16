"Незвично для мене": Анна Саліванчук кардинально змінила колір волосся та зачіску – ефектні фото

Українська акторка Анна Саліванчук наважилася на зміни у зовнішності. Зірка пофарбувала волосся та навіть зробила нову зачіску. Анна зізнається, що їй подобається, проте вийшло трохи незвично.

Знаменитість побувала в салоні краси. У соцмережах Саліванчук показала фото після зміни іміджу.

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Раніше у Саліванчук волосся було пофарбоване у техніці "балаяж" – верх темного кольору, а низ – висвітлений. Нині ж акторка повернулася до свого натурального відтінку.



Анна Саліванчук пофарбувала волосся / Фото з її інстаграм-сторіс

Також Анна змінила зачіску. Артистка відмовилася від об'єму і трошки підстригла волосся. Щоправда, для знаменитості поки незвично так ходити, тож вона зробила собі невеликі локони.

Ось така я зараз. Як бачите, це натуральний, мій колір. Зовсім незвична для мене зачіска. Колір мені дуже подобається, а зачіска… Я люблю свій чубчик, свій об'єм, але мої колеги кажуть, що це мене трішки зістарює. Мені скоро 38 років, тому хочу бути молодою і гарною. Як бачите, я трішки накрутила волосся, з рівним ходити не змогла,

– розповіла Саліванчук.



Анна Саліванчук змінила зачіску / Фото з її інстаграм-сторіс

Сама ж Анна у соцмережах показала своїх архівні фото. Акторка зізнається, що неодноразово експериментувала зі своїм волоссям. Раніше вона ходила і з темним, і зі світлим відтінком. Також знаменитість зістригала волосся та відрощувала його.



Анна Саліванчук часто змінювала зачіску / Фото з її інстаграм-сторіс

Хто з зірок нещодавно теж змінив імідж