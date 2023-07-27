Хореографиня розповідає, що після оголошення тривоги разом з командою стилістів по волоссю спустилася у безпечне місце. В інстаграм-сторіс вона показала, як її фарбували та стригли на паркінгу.

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Спочатку Гвоздьова сподівалася, що тривога швидко мине, і вона зможе закінчити процес зміни іміджу в салоні. Однак цього не трапилося, тож майстри продовжили роботу в досить незвичних умовах.

Через погане освітлення іншим робітницям салону довелося тримати телефони з увімкненими ліхтариками.



Ілону Гвоздьову фарбували на паркінгу / Фото з її інстаграму

Пізніше Гвоздьова показала результат свого походу до салону. Танцівниця освіжила свій каштановий колір волосся, зробивши його більш насиченим. Крім того, знаменитість наважилася на каре.

Нова я! Скоро мені 35, а відчуття як на 20! Як вам моя нова зачіска? Ніколи не боялася ризикувати,

– підписала кадри хореографиня.



Ілона Гвоздьова зробила нову стрижку / Фото з її інстаграму

Шанувальникам зірки дуже сподобався результат. У коментарях вони зазначили, що їй дуже пасує:

"Вау, дуже круто! І личить неймовірно! Жива та енергійна, круто!"

"Дуже класно з новою зачіскою!"

"Оце так перевтілення".

"Круто!!! Тобі дуже личить".

"Каааайф. Ти красуня".

"Вау! Вогонь".

До слова, співачка Оля Цибульська раніше також змінила стиль. Зірка оновила зачіску – підстригла коротке каре з чубчиком. Шанувальникам були приємно здивовані, так й сама Цибульська дуже задоволена результатом.