Вирішила прибрати алкоголь, – Анна Неплях розповіла про своє схуднення й похвалилась результатом

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях розповіла, як їй вдалося схуднути. Вона відмовилась від алкоголю та деяких продуктів.

Модель та співачка Анна Неплях не приховувала, що за період війни набрала зайві кілограми. У травні вона вирішила розпочати схуднення.

Дивіться також "Міс Україна" Анна Неплях шокувала історією з купе Укрзалізниці: "Дістав своє багатство"

Анна Неплях розповіла про схуднення

Щоб скинути зайву вагу, "Міс Україна Всесвіт" вирішила обмежити харчування, бо їй не можна було займатися фізичними навантаженнями. У перший місяць вона продовжувала вживати алкоголь, але також їла білки, овочі та всі фрукти.

Так у мене зійшло 2 кілограми за місяць. Після святкування дня народження я вирішую прибрати алкоголь (вино, шампанське, яке я так люблю, бо у ньому багато цукру) і дозволяти собі лише у святкові дні, і то міцний алкоголь. Окрім того, я повністю прибираю вуглеводи, навіть гречку, яку я так люблю,

– розповіла Анна Неплях.

Дівчина продовжила їсти білок, м'ясо, рибу, сири, молочну продукцію, овочі, ягоди. Водночас вона не обмежувала себе в кількості їжі – харчувалась за відчуттям і бажанням. Так вона скинула ще 3 кілограми. Зараз Неплях ще й повернулась до фізичної активності

"Так за 10 днів я схудла на 3 кілограми, бо з мене пішов алкогольний, водний набряк. Вже майже місяць, як я не їм вуглеводи. Дуже прикольне відчуття того, як їжа тонко може впливати на організм і як ти можеш дійсно контролювати голод. По факту: повністю виключила вуглеводи й вино, шампанське, все".



Як схуднула Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз

Анна Неплях про схуднення / Фото з інстаграм-сторіз

Як худнуть зірки