Свою історію Анна Неплях розповіла в інстаграм-сторіс. Додому, у рідний Дніпро, вона завжди обирає нічні потяги з Києва, бо дуже легко засинає. Однак був випадок, коли "Міс України Всесвіт 2021" всю ніч пролежала у темряві й не зімкнула очей. Тоді в купе Укрзалізниці з нею було троє чоловіків.
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Анна Неплях розповіла жахливу історію з купе Укрзалізниці
Я спала на нижній правій поличці, а той, що не спав, – на лівій верхній. Коли два інші чоловіки заснули, він дістав своє багатство і, дивлячись на мене зі своєї верхньої полички, став мастурбувати. Я злякалась і робила вигляд, що сплю. Але ніч була для мене безсонна,
– поділилася Анна Неплях.
На щастя, ні цей чоловік, ні двоє інших її не чіпали, але психологічна травма залишилася.
Фото з інстаграм-сторіс Анни Неплях
"Моє особисте дякую Укрзалізниці, що почули жінок і реалізуєте вагони, де кожна жінка зможе відчути себе безпечно", – звернулася Анна Неплях.
Фото з інстаграм-сторіс Анни Неплях
Що відомо про "жіночі вагони" Укрзалізниці
- Нагадаємо, що петиція про окремі жіночі купе з'явилася на сайті Кабміну 15 травня. Її авторка – Ольга Ожогіна. Вона запропонувала додати у застосунок Укрзалізниці фільтр "стать", адже так жінки могли б обрати купе без чоловіків і почуватися безпечніше.
- Ольга Ожогіна наголосила на непоодиноких випадках домагань, насильства та навіть зґвалтувань, які вже фіксувала поліція.
- В Укрзалізниці повідомили, що окремі жіночі купе тестуватимуть протягом кількох місяців, а згодом приймуть рішення щодо їхнього масштабування.
- Щоправда, є 3 умови – розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів та провести консультації з юристами та міжнародними і українськими громадськими організаціями.