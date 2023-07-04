Модель та співачка Анна Неплях не приховувала, що за період війни набрала зайві кілограми. У травні вона вирішила розпочати схуднення.

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Анна Неплях розповіла про схуднення

Щоб скинути зайву вагу, "Міс Україна Всесвіт" вирішила обмежити харчування, бо їй не можна було займатися фізичними навантаженнями. У перший місяць вона продовжувала вживати алкоголь, але також їла білки, овочі та всі фрукти.

Так у мене зійшло 2 кілограми за місяць. Після святкування дня народження я вирішую прибрати алкоголь (вино, шампанське, яке я так люблю, бо у ньому багато цукру) і дозволяти собі лише у святкові дні, і то міцний алкоголь. Окрім того, я повністю прибираю вуглеводи, навіть гречку, яку я так люблю,

– розповіла Анна Неплях.

Дівчина продовжила їсти білок, м'ясо, рибу, сири, молочну продукцію, овочі, ягоди. Водночас вона не обмежувала себе в кількості їжі – харчувалась за відчуттям і бажанням. Так вона скинула ще 3 кілограми. Зараз Неплях ще й повернулась до фізичної активності

"Так за 10 днів я схудла на 3 кілограми, бо з мене пішов алкогольний, водний набряк. Вже майже місяць, як я не їм вуглеводи. Дуже прикольне відчуття того, як їжа тонко може впливати на організм і як ти можеш дійсно контролювати голод. По факту: повністю виключила вуглеводи й вино, шампанське, все".



Як схуднула Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз

Анна Неплях про схуднення / Фото з інстаграм-сторіз

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