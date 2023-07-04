Модель и певица Анна Неплях не скрывала, что за период войны набрала лишние килограммы. В мае она решила приступить к похудению.

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Анна Неплях рассказала о похудении

Чтобы сбросить лишний вес, "Мисс Украина Вселенная" решила ограничить питание, потому что ей нельзя было заниматься физическими нагрузками. В первый месяц она продолжала употреблять алкоголь, но также ела белки, овощи и все фрукты.

Так у меня взошло 2 килограмма в месяц. После празднования дня рождения я решаю убрать алкоголь (вино, шампанское, которое я так люблю, потому что в нем много сахара) и позволять себе только в праздничные дни, и то крепкий алкоголь. Кроме того, я полностью убираю углеводы, даже гречку, которую я так люблю,

– рассказала Анна Неплях.

Девушка продолжила есть белок, мясо, рыбу, сыр, молочную продукцию, овощи, ягоды. В то же время она не ограничивала себя в количестве пищи – питалась по ощущению и желанию. Так она сбросила еще три килограмма. Сейчас Неплях еще и вернулась к физической активности

"Да за 10 дней я похудела на 3 килограмма, потому что из меня ушел алкогольный, водный отек. Уже почти месяц, как я не ем углеводы. Очень прикольное чувство того, как еда тонко может влиять на организм и как ты можешь действительно контролировать голод. По факту: полностью исключила углеводы и вино, шампанское, все".



Как похудела Анна Неплях / Фото с инстаграм-сториз

Анна Неплях о похудении / Фото с инстаграм-сториз

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