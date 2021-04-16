Анна з "Холостяка" спростувала чутки, що була лише коханкою Богдана: деталі шлюбу

Раніше учасниця "Холостяка" Анна оголосила, що була дружиною Андрія Богдана, однак відмовлялася розсекречувати деталі їхнього шлюбу. Після чуток про те, що вона була лише коханкою і розбила сім'ю, дівчина таки поділилася цікавими подробицями.

Турагентка Анна з'явилася в пост-шоу "Холостяка" "Як вийти заміж" та відповіла на найпопулярніші закиди хейтерів. Всі вони стосуються її ексчоловіка та колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

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Публіка неохоче вірила в те, що закохані справді були одружені, адже в мережі немає жодного спільного фото пари та інформації про друге розлучення юриста. Учасниця реаліті врешті-решт довела правдивість своїх слів і спростувала чутки, що була лише коханкою.

Анна з "Холостяка" про шлюб з Андрієм Богданом

Дівчина вперше оголосила, що познайомилася з Богданом в одному з закладів. Тоді він вже як три роки був розлучений з першою дружиною Ольгою, котра народила йому чотирьох доньок. Анна одразу сподобалася юристу, тому він підкорював її серце романтичними сюрпризами – салютами, подорожами, поїздкою до Нью-Йорка. Вже через три місяці після знайомства закохані одружилися.

Відомо, що весілля вони зіграли на Балі. Андрій Богдан був першим коханням Анни. Однак вже за півтора року шлюбу казка закінчилася, а вона розчарувалася в чоловіку. Він так ревнував дружину, що Аня подала документи на розлучення. Їхній союз завершився 2019 року. Так, за словами учасниці "Холостяка", у Вікіпедії зазначені неправильні дані, адже на місці Ольги має бути вона.

"Тепер можна розвіяти міфи про "короткочасний шлюб", що "була просто коханкою, а не дружиною", що "розбила сім'ю", що "просто зустрічалися, а вона собі приписала заміжжя", – емоційно написала Анна в інстаграмі.

Сподіваюся, що тепер у громадськості буде менше до мене запитань, претензій і презирства. У Вікіпедії не все вказано,

– завершила Анна Богдан.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Анна на не спілкується з ексчоловіком Андрієм Богданом після розлучення, тому не знає, як він реагує на її участь в "Холостяку".