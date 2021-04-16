У 6 випуску "Холостяка" головний герой Михайло Заливако переглянув інстаграм-профілі дев'яти учасниць. Чи не найбільше його здивував акаунт Юлі, яка запам'яталася глядачам як "Зайка". Бізнесмену здалося, що вона боїться здатися простою, тому публікує лише гламурні фото та захоплюється фотошопом.

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Сама ж дівчина пояснила "Холостяку", що зумисне транслює в інстаграмі лише свою зовнішність, адже не хоче відкривати душу великій аудиторії. Уже на пост-шоу "Як вийти заміж" Юлія зізналася, що через відверті "каталожні" фото їй часто пишуть незнайомі чоловіки.

Юлія "Зайка" про непристойні пропозиції чоловіків

Учасниця реаліті-шоу поділилася, що пікантні фото в купальнику завжди розбурхують її чоловічу аудиторію. Безліч незнайомців засипають її повідомленнями, і вони не завжди були пристойними.

Після фотографій у купальнику мені почали писати різні чоловіки з різних сторінок, і я не знала, куди від них подітися. Мені довелося всіх видалити. Вони писали з непристойними пропозиціями,

– розповіла Юля "Зайка".

Додамо, що попри повідомлення від незнайомців з безсоромними пропозиціями Юля і далі публікує фото в купальнику. Зараз за нею стежать понад 80 тисяч користувачів, які засипають її лайками та компліментами.