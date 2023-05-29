Іменитий кліпмейкер Алан Бадоєв поспілкувався з Раміною Есхакзай. Інтерв'ю вона розпочала з зізнання, що за день до нападу Росії сиділа в Києві поряд з Анною Асті та її чоловіком – московським бізнесменом Станіславом Юркіним. В Україну вони "везли гроші йому на кліп", який мали б знімати в Одесі 25 лютого 2022 року.

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Алан Бадоєв назвав шалену суму, яку винна йому зрадниця Анна Асті

Режисер розповів, що шалена сума грошей – 30 тисяч доларів – до нього так і не доїхала, а зараз йому було б гидко тримати їх у руках.

Вона мені ще 30 тисяч доларів повинна повернути, але я вже її ці гроші ніколи не хочу тримати. Наскільки я не вірив, що може статися війна… Ми готували наступного дня в Одесі зйомку. І коли це все сталося, її як вітром здуло, мені ніхто не подзвонив, вони перестали брати трубку. Вони навіть не подумали про те, що ми ж вже гроші витрачали, щось готували. І навіть просто по-людськи вона могла якось подзвонити,

– прокоментував Алан Бадоєв.

Нагадаємо, влітку минулого року режисер емоційно висловлювався про російських артистів, яким знімав кліпи. Він називав їх "безхребетними, переляканими, а іноді й брехливими" та наголошував, що ті не варті його кліпів.