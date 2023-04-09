Українка Анна Асті стала "співачкою року" в Росії та зацілувала путініста Кіркорова: гидкі кадри

Співачка-зрадниця з Черкас Анна Дзюба, вона ж Анна Асті, прийшла на російську музичну премію "Жара" і взяла там п'ять голових нагород. Українку навіть назвали "співачкою року", а Кіркорова вона розхвалила і зацілувала просто на сцені.

32-річна Анна Асті вдає, що не помічає війну в Україні, тому верещить від щастя і вистрибує зі штанів на музичній премії в Москві. На Жара Music Awards її зробили головною тріумфаторкою – "артисткою року", "співачкою року", нагородили за "альбом року", "жіноче відео року" та "пісню року" в дуеті з Філіпом Кіркоровим – "Хобби".

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Анна Асті оскандалилася з Кіркоровим на музичній премії в Росії

Я навіть спати сьогодні спокійно не змогла. 5, карл! Ми взяли п'ять статуеток премії Жара! Дякую Жара Music Awards, стільки на преміях я ще не плакала ніколи. Мені на кілька секунд вчора здалося, що це сон, та ні,

– похвалилася зрадниця.

Однак найогидніше те, що перед сотнями глядачів Анна Асті "вилизувала" Філіпа Кіркорова, який підтримує війну та вважає окупантів "героями". Українка назвала путініста "легендою і справжнім другом", бо нібито саме він благословив її словами: "Дівчинка моя, тебе чекають, ти дивовижна".

"З Філіпом хочеться сидіти вечорами, як ми сиділи тоді, коли з'явилася ця пісня, і говорити по душах, тому що, Філіпе Бедросовичу, ви легенда, ви душа, ви справжній друг, ви таке людище в моїх очах. Я знаю всі ваші приколи, і вміти робити так, як ви це вмієте робити, це фантастика. Ви такий крутий. Я так сильно дякую вам за кожну секунду, проведену разом, за кожне слово", – цинічно заявила співачка.

Путініст у відповідь наголосив, що це був її рік і попросив зізнатися йому в любові. Вона ж горнулася до нього на сцені й навіть поцілувала в губи.

Анна Асті з Кіркоровим на Жара Music Awards / Скриншот з відео

Анна Асті з Кіркоровим на Жара Music Awards / Скриншот з відео

Анна Асті з Кіркоровим на Жара Music Awards / Скриншот з відео

До речі, йдучи зі сцени, Асті попросила слово, щоб сказати щось "дуже важливе". Це, звичайно ж, був не заклик зупини кровопролитну війну, а просто звернення до мами, яка теж перебралася до країни-терориста: "А ще можна сказати дуже важливі слова? Мамо, я люблю тебе. Знаю, ти в залі".