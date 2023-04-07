Поки одні російські гастролери "стеляться" перед окупантами, щоб ті не скасували їхні концерти, а інші виправдовуються за багаторічну кар'єру в країні-агресорі та публічно допомагають українцям, Софія Ротару сидить мовчки. Під санкції РНБО вона не потрапила, бо ще 28 лютого 2022 року написала, що "російські ракети знищують мирних жителів".

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Софія Ротару звернулася до фанів українською

В одне з найважливіших християнських свят Софія Ротару об'явилася в інстаграмі та привітала з Благовіщенням. Примітно, що до шанувальників вона звернулася рідною українською мовою.

Вітаю вас зі святом Благовіщення,

– лаконічно написала Софія Ротару.

Софія Ротару привітала з Благовіщенням / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, ходять чутки, що Софія Ротару більше не хоче заробляти криваві рублі й навіть відмовилася співати для росіян на корпоративі. Їй нібито пропонували 100 тисяч євро за виступ на дні народженні в Еміратах, але навіть така запаморочлива сума не спокусила артистку.

До того ж у свій день народження, 7 серпня 2022 року, Софія Ротару просила підтримати гуманітарну ініціативу "БОН бокс", яка допомагає дружинам і дітям військовослужбовців, матерям з дітьми, які втратили батька та чоловіка на війні. Вона сама ж нібито підтримує проєкт "з перших днів початку повномасштабної війни".