32-летняя Анна Асти делает вид, что не замечает войну в Украине, поэтому визжит от счастья и выпрыгивает из штанов на музыкальной премии в Москве. На Жара Music Awards ее сделали главным триумфатором – "артисткой года", "певицей года", наградили за "альбом года", "женское видео года" и "песню года" в дуэте с Филиппом Киркоровым – "Хобби".
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Анна Асти оскандалилась с Киркоровым на музыкальной премии в России
Я даже спать сегодня спокойно не смогла. 5, карл! Мы взяли пять статуэток премии Жара! Спасибо Жара Music Awards, столько на премиях я еще не плакала никогда. Мне на несколько секунд вчера показалось, что это сон, но нет,
– похвасталась предательница.
Однако отвратительнее всего то, что перед сотнями зрителей Анна Асти "вылизывала" Филиппа Киркорова, который поддерживает войну и считает оккупантов "героями". Украинка назвала путиниста "легендой и настоящим другом", потому что якобы именно он благословил ее словами: "Девочка моя, тебя ждут, ты удивительна".
"С Филиппом хочется сидеть вечерами, как мы сидели тогда, когда появилась эта песня, и говорить по душам, потому что, Филипп Бедросович, вы легенда, вы душа, вы настоящий друг, вы такой человечище в моих глазах. Я знаю все ваши приколы и уметь делать так, как вы это умеете делать, это фантастика. Вы такой крутой. Я так сильно благодарю вас за каждую секунду, проведенную вместе, за каждое слово", – цинично заявила певица.
Путинист в ответ отметил, что это был ее год и попросил признаться ему в любви. Она же ютилась к нему на сцене и даже поцеловала в губы.
Анна Асти с Киркоровым на Жара Music Awards / Скриншот с видео
Анна Асти с Киркоровым на Жара Music Awards / Скриншот с видео
Анна Асти с Киркоровым на Жара Music Awards / Скриншот с видео
Кстати, уходя со сцены, Асти попросила слово, чтобы сказать что-то "очень важное". Это, конечно же, был не призыв остановить кровопролитную войну, а просто обращение к маме, которая тоже перебралась в страну-террориста: "А еще можно сказать очень важные слова? Мама, я люблю тебя. Знаю, ты в зале".
- Блогерша-миллионница Алина Шаманская рассказывала, что полномасштабная война застала Анну Асти в Украине: "Она первые дни войны провела под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей. Они сидели в подвале". Именно поэтому Шаманская считает ее "самой большой крысой".
- Однако Анна Асти на пару с Региной Тодоренко ходит по светским мероприятиям в Москве. В день обстрелов Украины она получила награду в номинации "Главный герой. Музыка" от журнала "ОК!"