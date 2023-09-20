Тепер співаає пісні Пугачової: блогерка Анна Алхім знову потрапила в скандал

Попри війну в Україні, скандальна Анна Алхім не стала відмовлятися від російської музики. Днями блогерка оскандалилася новим відео, у якому підспівувала пісні Алли Пугачової.

Ролик Алхім викликав обурення серед українців. Але, схоже, блогерку це не бентежить, вона у соцмережі часто публікує відео під музику виконавців з країни-агресора.

Не пропустіть На концерті "Пісні русского міра": зрадниця Таїсія Повалій заспівала українську народну пісню

Тепер Анна під час поїздки на авто співала хіт Алли Пугачової – "Похожая на сон". Алхім навіть заявила, що хотіла б запросити російську примадонну на своє весілля.

Деякі підписники дуже здивувалися вибору пісні. За їх словами, нехай Алла Пугачова й емігрувала з Росії, але проблема не зникла. У Алхім запитали, за що тоді українці борються.

Водночас деякі шанувальники стали на захист Анни. Вони заявили, що російська мова не належить Росії чи Путіну, а "пісні Пугачової гідні поваги".

Днем раніше блогерка також опублікувала відео, як співає пісню російського виконавця Михайла Бублика. Анна додала, що це її улюблена пісня в караоке.

Чому Анна Алхім слухає російську музику

Раніше блогерка заявляла, що досі слухає російську музику на стрімінгових платформах, бо їй це подобається. Вона нібито не знала, що так спонсорує окупантів.

За її словами, краще слухати російську музику та треки співачки-зрадниці Анни Asti, яка працює в Росії, аніж українських артистів, які співають треки про війну.

Крім того, Алхім продовжує розмовляти російською мовою.