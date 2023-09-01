Раніше Алхім обізвала жителів західних областей "д**ілами". Їй не сподобалося, що в цих регіонах люди розмовляють українською й можуть вимагати це від гостей.

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Тепер Анна вважає українські пісні про війну та "шароварщину" повним несмаком. Блогерка заявила, що вона краще буде слухати російську музику та треки співачки-зрадниці Анни Asti, яка працює в Росії, аніж українських артистів, які співають треки про війну.

Я взагалі не слухаю таку музику. Я проти цього. "Шароващина" – це повна х**ня і мені це не подобається. Є українські пісні, які мені подобаються, але "шароващина" – це несмак, некрасиво і некайфово. Краще Анну Asti слухати, бо в неї в піснях багато сенсу і більше почуттів. А про що я можу думати в машині, коли слухаю цю х**ню?,

– заявила Алхім.

На думку блогерки, зараз артисти хайпують на темі війни, що "принижує" українську культуру.

"За*бали всі ці ракети в піснях. Це раніше люди слухали пісні та згадували про війну, а зараз в нас є інтернет. То що, давайте слухати "шароварщину" та пригадувати, що у нас війна? Це не нагадування, це жах", – додала Алхім.

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