Разом з нею композицію виконував Кубанський козачий хор. Цей виступ відбувся у Кремлі, проте згодом його покажуть й по російському ТБ, пише 24 Канал.

Не пропустіть Видала маячню про Україну: зрадниця Таїсія Повалій зганьбилась на пропагандистських концертах

Таїсія Повалій заспівала українську народну пісню

Зрадниця виступила з Кубанським козачим хором. Вони заспівали пісню "Ти ж мене підманула" на тлі мальовничих жовтих соняхів. Цей "перформанс" покажуть на російському телебаченні 4 листопада у День народної єдності та День військової слави Росії

Важливо зазначити, що у репертуарі Кубанського козачого хору є як російські, так і українські пісні. Крім того, вони роблять музичні обробки творів відомих російських та українських поетів. На знак визнання видатних досягнень хор був нагороджений почесною медаллю "За визволення Криму та Севастополя" у 2014 році. Цю відзнаку вони отримали "за внесок у справу щодо повернення Криму Росії".

Це вже не вперше

У 2022 році Повалій виступила у Росії на концерті до 9 травня. На диво, гастролерка заспівала не російськомовну пісню, яких у її репертуарі хоч греблю гати, а композицію Платона Майбороди "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник"). Примітно, що пісню зрадниця виконала на тлі пейзажу з синім небом та жовтим житом.

Попри війну у новорічну ніч на російських пропагандистських каналах показували розважальне шоу "Блакитний вогник" з артистами, які підтримують геноцид і вбивства українців. На сцені з'явилась і Таїсія Повалій, яка називала війну "складною ситуацією". Вона цинічно заспівала легендарний твір Володимира Івасюка "Червона рута" українською мовою.

Якою є позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні: коротко

У січні 2022 року співачка в інтерв'ю російським ЗМІ заявила, що "стоїть на боці правди", саме тому підтримує Росію та "звільнення України".

"Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я – з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя. Усі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості. Нарешті, він настає. У тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає", – каже Таїсія.