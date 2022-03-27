Українська блогерка Анна Алхім відома насамперед завдяки інстаграму, де веде свій блог. Під час повномасштабної війни вона висвітлює події у сторіз та публікує прохання про допомогу від підписників. До того ж у шапці профілю вона розмістила підпис: "Росія, йди на***!".

До теми "Десь там" за нас вирішили: Софія Стужук прокоментувала війну, але не назвала Росію агресором

У мережі нещадно критикують Алхім

Та в мережі пригадали, як Анна Алхім у 2020 році позитивно висловлювалась про Путіна, який розв'язав війну проти України. Користувачі створили відеопорівняння її публікацій тепер та кілька років тому. Цей ролик поширюють в телеграм-каналах.

Днями блогерка опублікувала відео, де співає на камеру пісню "Скрябіна". Однак у коментарях лише критика за підтримку Путіна та швидку зміну риторики:

"Ви ж казали, що Путін красунчик";

"Як швидко прозріла, нічого, ми все пам'ятаємо";

"Перевзулась у повітрі";

"То Путін вже не красунчик, так, шм**а? Інтернет все пам'ятає. П**дуй в расею, чого ти";

"Перевзулась на ходу, фу. Сором таким людям";

"Ще одна мр*зота, яка хоче показати себе українкою, ніхто не забуде що ти шльондра російська, це Україна, тут в людей є мізки й пам'ять".

Що про це думає Анна Алхім

Блогерка різко відреагувала на такі відео. Вона присоромила телеграм-канали, що публікують такі відео у складний період й послала "на***" усіх, хто продовжує читати ці пабліки.

"Давай, щоб я ваші домашні відео не публікувала в мережі. І в різні телеграми. Збоченці **ані. Ви відправляєте своїх шестірок передати мені, щоб я вгомонилась, але продовжуєте ***чити долю. Не чіпайте мене. З вас і так сміється весь Дніпро. Хочете погратися, давайте. Потім мені дзвонити не треба".



Реакція Алхім / Фото з інстаграм-сторіз

Анна Алхім у "Миротворці"