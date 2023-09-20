Ролик Алхім викликав обурення серед українців. Але, схоже, блогерку це не бентежить, вона у соцмережі часто публікує відео під музику виконавців з країни-агресора.
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Тепер Анна під час поїздки на авто співала хіт Алли Пугачової – "Похожая на сон". Алхім навіть заявила, що хотіла б запросити російську примадонну на своє весілля.
Деякі підписники дуже здивувалися вибору пісні. За їх словами, нехай Алла Пугачова й емігрувала з Росії, але проблема не зникла. У Алхім запитали, за що тоді українці борються.
Водночас деякі шанувальники стали на захист Анни. Вони заявили, що російська мова не належить Росії чи Путіну, а "пісні Пугачової гідні поваги".
Днем раніше блогерка також опублікувала відео, як співає пісню російського виконавця Михайла Бублика. Анна додала, що це її улюблена пісня в караоке.
Чому Анна Алхім слухає російську музику
- Раніше блогерка заявляла, що досі слухає російську музику на стрімінгових платформах, бо їй це подобається. Вона нібито не знала, що так спонсорує окупантів.
- За її словами, краще слухати російську музику та треки співачки-зрадниці Анни Asti, яка працює в Росії, аніж українських артистів, які співають треки про війну.
- Крім того, Алхім продовжує розмовляти російською мовою.