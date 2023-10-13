Зірка виставила спокусливе відео, де постала без білизни. Його вона опублікувала під пісню російських співаків Наталі Подольської та Володимира Прєснякова, яка називається "KISSлород".

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Анна Аліхм продовжує слухати російську музику

Блогерка знялася в новій фотосесії, де вона позувала оголена. Втім, Анна прикривала інтимні частини тіла рушником або піною для гоління. Згодом вона поділилася коротким відео зі зйомки, на яке наклала композицію російських співаків.



Анна Алхім продовжує слухати російські пісні / Скриншот інстаграм-сторінки блогерки

Реакція мережі

Деяким підписникам блогерки не сподобалось, що вона після 24 лютого 2022 року й надалі слухає пісні російських виконавців. Про це вони написали Анні в коментарях.

"Як я любила цю пісню колись. А тепер хочеться ригати від всього російського";

"Чому русня так не слухає українські пісні, як наші блогери";

"Пиз*ець. Інакшої пісні нема?".

Водночас були й підписники, які не звернули увагу на трек. Вони зазначили, що загалом відео дуже красиве та естетичне.

"Красиво";

"Дуже гарно та естетично. Не розумію снобів, які не розуміють мистецтво";

"Незаконно сексуально";

"Вау вау. Шикардос".

Це вже не вперше