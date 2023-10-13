Звезда выставила соблазнительное видео, где предстала без белья. Его она опубликовала под песню российских певцов Наталии Подольской и Владимира Преснякова, которая называется "KISSлород".

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Анна Алихм продолжает слушать русскую музыку

Блоггерша снялась в новой фотосессии, где она позировала обнаженная. Но Анна прикрывала интимные части тела полотенцем или пеной для бритья. Впоследствии она поделилась коротким видео со съемки, на которое наложила композицию российских певцов.



Анна Алхим продолжает слушать русские песни / Скриншот инстаграмм-страницы блоггера

Реакция сети

Некоторым подписчикам блоггера не понравилось, что она после 24 февраля 2022 и дальше слушает песни российских исполнителей. Об этом они написали Анне в комментариях.

"Как я любила эту песню когда-то. А теперь хочется рыгать от всего русского";

"Почему русские так не слушает украинские песни, как наши блоггеры";

"Пыз*ец. Другой песни нет?".

В то же время, были и подписчики, которые не обратили внимание на трек. Они отметили, что в целом видео очень красивое и эстетичное.

"Красиво";

"Очень красиво и эстетично. Не понимаю снобов, которые не понимают искусство";

"Незаконно сексуально";

"Вау вау. Шикардос".

Это уже не в первый раз