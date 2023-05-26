В Анна Алхім понад 600 тисяч підписників в інстаграмі, серед яких багато росіян. За день до ракетного удару по поліклініці у Дніпрі, який стався вдень 26 травня, вона опублікувала на свою величезну аудиторію інстаграм-сторіс, в якій розкрила номери двох лікарень, де рятують поранених військових.

Важливо Нема меж жорстокості ворога, – Зеленська, Нікітюк реагують на удар по поліклініці в Дніпрі

Як Анна Алхім "здала" лікарні в Дніпрі перед ударом Росії

"Лікарні Дніпра переповнені військовими. В кожному госпіталі є місце, де люди можуть залишити допомогу, продукти. Хлопці не місцеві, тому невідомо, чи до всіх приїздять рідні", – йдеться в інстаграм-сторіс скандальної Анни Алхім за 25 травня.

Скриншот з інстаграм-сторіс Анни Алхім за 25 травня

У мережі вважають, що крилатою ракетою по медичному закладу росіяни вдарили саме після сторіс блогерки, і назвали навідницею. Алхім, звичайно ж, відреагувала лайкою та поскаржилася на наклеп. За її словами, вона одна з небагатьох блогерів, які заповнюють свою стрічку дописами про війну, зборами й волонтерять з перших днів війни.

Те, що зараз відбувається в інстаграмі, доводить тільки одне – що ви всі, бл*ть, тупориле стадо. По-перше, я зробила цей репост вчора, тому що він був у половини міста Дніпра. Оскільки я з Дніпра, я, звичайно ж, завжди роблю репости. Вас це абсолютно нах*й не цікавить. Бо вам треба тільки обх**с*сити Алхім. Занести в якісь ваші єб*н* нікому не потрібні тупі пабліки, і сказати, що я навідниця. От і все. Що я можу сказати з цього приводу? Йдіть нах*й,

– заявила блогерка у сторіс.

Реакція Стерненка та Осадчої на скандал з Алхім

Громадський діяч Сергій Стерненко назвав Анну Алхім "любителькою Путіна" й нагадав, що вона несла в інтерв'ю Раміні 2020 року. Блогерка казала: "Я не знаю нікого крутіше, ніж Путін, нікого впливовіше, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красавчик".

Нічого нового. Любителька Путіна в Дніпрі свого часу не понесла жодного покарання. Продовжує працювати проти України і зараз… Зате на суд по самозахисту поїду днями я,

– прокоментував Сергій Стерненко.

Телеведуча Катя Осадча теж відреагувала на хвилю хейту в бік Анни Алхім. Вона не розкритикувала блогерку, а лише звернулася до всіх публічних людей з великою аудиторією й закликала бути відповідальнішими.

Будь ласка. Блогери та інфлюенсери. Будьте розумніші, інколи краще просто промовчати,

– написала Катя Осадча в інстаграм-сторіс.

Катя Осадча про скандал з Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс