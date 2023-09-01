Раньше Алхим обозвала жителей западных областей "д**илами". Ей не понравилось, что в этих регионах люди разговаривают по-украински и могут требовать это от гостей.

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Теперь Анна считает украинские песни о войне и "шароварщине" полной безвкусицей. Блогерша заявила, что она лучше будет слушать русскую музыку и треки певицы-предательницы Анны Asti, работающей в России, чем украинских артистов, поющих о войне.

Я вообще не слушаю такую музыку. Я против этого. "Шароващина" – это полная х**ня и мне это не нравится. Есть украинские песни, которые мне нравятся, но "шароващина" – это безвкусица, некрасиво и некайфово. Лучше Анну Asti слушать, потому что у нее в песнях много смысла и больше чувств. А о чем я могу думать в машине, когда слушаю эту х**ню?

– заявила Алхим.

По мнению блоггерши, сейчас артисты хайпируют на теме войны, которая "унижает" украинскую культуру.

"За*бали все эти ракеты в песнях. Это раньше люди слушали песни и вспоминали о войне, а сейчас у нас есть интернет. Так что давайте слушать "шароварщину" и вспоминать, что у нас война? Это не напоминание, это ужас", – добавила Алхим.

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