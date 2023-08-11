Алхим никак не может успокоиться. Сначала она заявляла, что до сих пор слушает русскую музыку на стриминговых платформах, потому что ей это нравится. По ее словам, не знала, что так спонсирует окупантов.

Читайте также "Без депиляции она не 10 из 10": все о скандальных заявлениях Остапчука, Буше и Позитив в отношении женщин

Скандальная Алхим унизила украинцев

На личной странице в инстаграмме, которая теперь частная, блоггерка опубликовала сторис, в которой обозвала жителей западных областей Украины "заводом д**илов". Именно так Анна высказалась о жителях Ровенщины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Львовщины, Волыни и Закарпатья. Алхим не понравилось, что в этих регионах люди говорят на украинском языке и могут потребовать от гостей.

Те, кому это не нравится – можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать, что я ложь опубликовала? Правду-правду,

– цинично заявила Алхим.

Похоже, что блоггерке совсем не стыдно за высказывания, которые она транслировала на более чем 661-тысячную аудиторию подписчиков. Более того, она убеждена, что прав и ни о чем не жалеет.

Это уже не первый скандал с Алхим