Вкрали в дитини 1 вересня, – Аніта Луценко зізналася, в якій країні відправить доньку до школи

Через війну Аніта Луценко була змушена виїхати до Великої Британії. Оскільки повертатися в Україну все ще небезпечно, то в перший клас її донька Мія піде за кордоном.

Професійна тренерка та експертка зі схуднення Аніта Луценко зізналася, що давно готувала єдину доньку до 1 класу. Вона мріяла, щоб Мія почала і закінчила в одній школі з тими самими друзями, однак не судилося.

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Донька Аніти Луценко піде до школи у Великій Британії

Сказати, що я зла, – це нічого не сказати. Вкрасти в дитини 1 вересня, без рідних поруч – це… Сподіваюсь що Мія почне в Британії, а закінчить школу в Україні. Дуже вірю, цим і живу,

– зізналася Аніта Луценко.

Вона додала, що саме заради Мії залишається у Великій Британії, адже її безпека для неї на першому місці.

"Я обрала те, що вважаю за важливе. Мою доню. І мій світ зараз навколо неї. Сподіваюсь все буде ок. А я завжди поруч – хоч би й війна, хоч би не вдома і не з близькими людьми", – наголосила зіркова тренерка.

Донька Аніти Луценко Мія / Фото з інстаграму тренерки

Хто з зіркових дітей теж навчатиметься за кордоном