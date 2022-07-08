Поки співачка Оля Полякова їздить містами України, її донька залишилась за кордоном. Маша поділилась радісною новиною.

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Маша Полякова вступила в університет

Старша донька співачки зізналась, що вступила до університету. Вона навчатиметься у BMus в Лондоні, що у Великій Британії.

Ми розглянули вашу заявку та раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце у наступній програмі: рік (інтегрований ступінь),

– поділилась Маша Полякова.



Маша Полякова вступила до університету / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Оля Полякова розповідала, що через війну не має коштів на навчання доньки. Маша прагнула навчатись у знаменитому коледжі Берклі, однак рік там коштує близько 40 тисяч доларів.

Додамо, що виконавиця також відповідала, куди поділа всі зароблені кошти і чому не має фінансової подушки: ""А ти знаєш, я ж не зробила жодної скарбнички. У мене ж було будівництво. Я тільки-но поставила нові вікна, уявляєте, так? Що таке зараз в Києві, який бомблять, поставити за шалені гроші нові вікна", – казала Полякова.