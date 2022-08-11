Профессиональная тренер и эксперт по похудению Анита Луценко призналась, что давно готовила единственную дочь до 1 класса. Она мечтала, чтобы Мия начала и окончила в одной школе с теми же друзьями, однако не суждено.
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Дочь Аниты Луценко пойдет в школу в Великобритании
Сказать, что я злая – это ничего не сказать. Украсть у ребенка 1 сентября, без родных рядом – это… Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а окончит школу в Украине. Очень верю, этим и живу,
– призналась Анита Луценко.
Она добавила, что именно ради Мии остается в Великобритании, ведь ее безопасность для нее на первом месте.
"Я выбрала то, что считаю важным. Мою дочь. И мой мир сейчас вокруг нее. Надеюсь все будет ок. А я всегда рядом – хоть бы и война, хоть бы не дома и не с близкими людьми", – подчеркнула звездная тренер.
Дочь Аниты Луценко Мия / Фото с инстаграма тренера
Кто из звездных детей тоже будет учиться за границей
- Певица Тоня Матвиенко уже отправила свою 6-летнюю дочь в школу в Великобритании. Нина пошла в первый класс.
- Жена звездного защитника Тараса Тополи Alyosha отдала сыновей в школу в США. Ее старшего Романа взяли во 2 класс, а младшего Марка – в садик. Так, ребята упустят целый год.
- Старшая дочь Оли Поляковой Мария уже окончила школу и поступила в университет в Великобритании.