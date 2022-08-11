Христина Решетник зізналася, що вони з чоловіком довго обдумувала питання, де навчатимуться їхні діти. Врешті-решт подружжя визначилося, що везтиме їх до Києва.

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Дружина Григорія Решетника про навчання синів

Розглядали варіанти – Київ, Франківськ і закордон. За кордоном я себе і нас не бачу, бо Гриша нікуди не поїде, а сім'я має бути разом. У Франківську чудово, батьки поруч, але коханий працює в Києві. Тому ми повертаємось з дітьми в Київ. Будемо навчатися там. Вирішено і крапка,

– поділилася Христина Решетник.

Вона додала: "Дуже сподіваюся, що ніяка нечиста сила не змінить наших планів".

Дружина Григорія Решетника з синами / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, у Григорія Решетника троє синів – 9-річний Іван, який піде до 3 класу, 5-річний Дмитро, котрий ходить у садочок, та Олександр, якому усього один рік.