Христина Решетник зізналася, що вони з чоловіком довго обдумувала питання, де навчатимуться їхні діти. Врешті-решт подружжя визначилося, що везтиме їх до Києва.
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Дружина Григорія Решетника про навчання синів
Розглядали варіанти – Київ, Франківськ і закордон. За кордоном я себе і нас не бачу, бо Гриша нікуди не поїде, а сім'я має бути разом. У Франківську чудово, батьки поруч, але коханий працює в Києві. Тому ми повертаємось з дітьми в Київ. Будемо навчатися там. Вирішено і крапка,
– поділилася Христина Решетник.
Вона додала: "Дуже сподіваюся, що ніяка нечиста сила не змінить наших планів".
Дружина Григорія Решетника з синами / Фото з інстаграму блогерки
- На відміну від дітей Решетників, донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна навчатиметься не в Україні. 6-річна Ніна пішла до школи у Великій Британії. "Ми знаємо, що ми тут тимчасово, проте дитина має рухатися вперед, пізнавати світ, дізнаватися щось нове", – пояснювала співачка.
- Натомість Alyosha віддала синів в американську школу у США. Її старшого Романа взяли до 2 класу, хоч в Україні він навчався в 3. Молодший Марк, який мав бути першокласником, пішов у садочок.